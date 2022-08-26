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США

Маска SpaceX и T-Mobile избавят пользователей от "мертвых зон"

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 Euronews
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Представление проекта
Представление проекта   -   Авторское право  Miguel Roberts/Copyright-2022

Компания Илона Маска SpaceX заключила соглашение с американским оператором беспроводной связи T-Mobile. Партнеры намерены осуществить проект цель которого - предоставление мобильной связи там, где сейчас она недоступна. Чтобы избавиться от "мервтых зон" сотовые телефоны напрямую подключат к спутникам, которые будут запущены уже в следующем году. Подчеркивается, что в большинстве случаев пользователям не придется покупать новое оборудование - достаточно уже имеющегося смартфона и сим-карты T-Mobile.