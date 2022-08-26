Маска SpaceX и T-Mobile избавят пользователей от "мертвых зон"

Компания Илона Маска SpaceX заключила соглашение с американским оператором беспроводной связи T-Mobile. Партнеры намерены осуществить проект цель которого - предоставление мобильной связи там, где сейчас она недоступна. Чтобы избавиться от "мервтых зон" сотовые телефоны напрямую подключат к спутникам, которые будут запущены уже в следующем году. Подчеркивается, что в большинстве случаев пользователям не придется покупать новое оборудование - достаточно уже имеющегося смартфона и сим-карты T-Mobile.