Европа обеспокоена происходящим на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция остается отключенной от энергосетей Украины. Об этом сообщило украинское госпредприятие "Энергоатом". Между тем пророссийская администрация Энергодара заявила, что АЭС работает без сбоев и электроэнергия поставляется в штатном режиме.

В четверг вечером, комментируя ситуацию на АЭС, президент Украины Владимир Зеленский заявил:

"Сегодня впервые за свою историю остановилась Запорожская атомная электростанция. Сработала аварийная защита энергоблоков после того, как в результате российского обстрела, была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза. Если бы не включились дизель-генераторы, если бы после отключения не сработала автоматика и наш персонал станции, теперь мы были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварийной ситуации".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что допускает возможность постоянного присутствия на станции экспертов МАГАТЭ. Ранее Гросси заявил, что организация "очень близка" к договоренности о визите международной комиссии на Запорожскую АЭС.

Россия контролирует ядерный объект с начала марта. В обстрелах станции Москва и Киев обвиняют друг друга.