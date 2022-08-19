Алжир: не менее 38 человек погибли в лесных пожарах

Лесные пожары в Алжире унесли жизни по меньшей мере 38 человек. Несколько сотен местных жителей получили ожоги или начали страдать от проблем с дыханием из-за дыма, десяткам пришлось покинуть свои дома. Целые рощи оливковых деревьев оказались выжжены, домашние и дикие животные погибли.

Основной удар приняла на себя провинция Эль-Тарф на границе с Тунисом. Засуха и высокие температуры, доходящие до 48 градусов по Цельсию, сильно затрудняют работу пожарных.

"Внутри этого автобуса заживо сгорели семь человек. Дорога была закрыта, и спасения не было. Убегать было некуда, посмотрите сами. Пламя накрыло весь регион. Среди жертв, погибших в автобусе, были маленькие дети. Они умерли, обнимая друг друга", — рассказывает очевидец Мохаммед.

Тем временем Москву накрыл смог от лесных пожаров в соседней Рязанской области. В столице уже второй день пахнет гарью, Роспотребнадозор призвал местных жителей носить на улице медицинские маски.

Накануне Рослесхоз обвинил рязанские "органы лесного хозяйства" в том, что те "упустили ситуацию с лесными пожарами" и "скрывали реальные площади". Это не позволило вовремя направить туда помощь, добавили в агентстве.

А в испанской Валенсии на помощь пожарным, наконец, пришли дожди: по данным местных властей, в муниципалитете Бехис выпало от 14 до 20 миллиметров осадков. Это позволило почти полностью потушить пожар, который за последние дни выжег около 13 тысяч гектаров и заставил эвакуировать полторы тысячи местных жителей.

Достигли успеха и португальские пожарные: им удалось взять под контроль пламя в национальном парке Серра-да-Эштрела, с которым они боролись почти две недели. В регионе до сих пор остаются более 1100 пожарных, которые следят за вероятными очагами возгорания.

Потушен и пожар на острове Пантеллерия к юго-западу от Сицилии. Из-за него свои дома пришлось покинуть 30 местным жителям, в том числе дизайнеру Джорджо Армани и экс-футболисту Марко Тарделли.