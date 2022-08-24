Новое оружие для Украины

Премьер-министр Великобритании прибыл с внеплановым визитом в Киев по случаю Дня независимости Украины. Борис Джонсон встретился с украинским президентом, чтобы лично объявить о поставке нового комплекта вооружений. Через Tweeter он передал послание украинскому народу: Украина может и победит в войне. Эксперты считают, что схватку выиграет тот, кто продержится дольше.

Питер Дикинсон, научный сотрудник Атлантического Совета:

— Россия расширила свою сферу влияния в Украине. Когда началась война, под ее контролем находилось около 8 процентов украинских территорий, сегодня уже около 20. Таким образом, Россия расширила свою территорию на востоке Украины, а также захватила очень важные районы на юге. Однако Украина выстояла. Украина оказалась очень стойкой. Ей удалось консолидировать международную поддержку. В настоящее время среди украинцев все еще есть уверенность, что в конечном итоге победят они. Сейчас ситуация действительно превращается в испытание на прочность и стойкость, чтобы выяснить, кто продержится дольше всех.

Сейчас ситуация действительно превращается в испытание на прочность и стойкость, чтобы выяснить, кто продержится дольше всех Питер Дикинсон, научный сотрудник Атлантического Совета

В День независимости Украины Соединенные Штаты объявили о дополнительной военной помощи на сумму почти 3 млрд долларов. Это будет крупнейший пакет для Киева за все шесть месяцев войны. Новое финансирование направлено на обеспечение продолжения обороны в долгосрочной перспективе. Размер помощи Вашингтона Киеву уже достиг 10,6 млрд долларов.