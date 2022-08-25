Правящая партия Анголы лидирует на парламентских и президентских выборах

Правящая партия "Народное движение за освобождение Анголы" побеждает на состоявшихся 24 августа президентских и парламентских выборах в стране.

Предварительные данные опубликованы Национальной избирательной комиссией. После подсчета более трети поданных на выборах голосов, партию поддержали свыше 60 процентов избирателей.

Ее основной соперник на выборах Национальный союз за полную независимость Анголы, по официальным данным, набирает чуть более 33 процентов. Сообщается, что оппозиция намерена оспорить результаты голосования и опубликует собственные итоги подсчета голосов.

"Народное движение за освобождение Анголы" находится у власти с момента обретения независимости страны от Португалии в 1975 году.

Вместе с тем политические аналитики называют состоявшиеся выборы самыми конкурентными в истории независимой Анголы.

По ангольским законам, новым президентом страны становится лидер списка партии, которая получает наибольшее количество депутатских мандатов в однопалатном парламенте страны – Национальной ассамблее. Это означает, что скорее всего действующий президент страны Жоау Лоуренсу будет переизбран на второй срок.