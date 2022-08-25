Колониальное прошлое и газ: Эммануэль Макрон в Алжире

Президент Франции возложил венок к Мемориалу мучеников в столице Алжира — памятнику погибшим в войне за независимость североафриканской страны.

Эммануэль Макрон второй раз за пять лет приезжает в Алжир в попытке наладить отношения с бывшей колонией. В прошлый раз он назвал действия французов 60 лет назад "преступлениями против человечности", но в Алжире дали понять, что хотели бы услышать извинения — которых не дождались.

В этот раз в делегации — 90 человек, включая семь министров.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Прошлое мы не выбирали. Мы унаследовали его. Оно уже построено, на него необходимо взглянуть и признать его. Но мы ответственны за то, как строить своё будущее. И для себя, и для молодого поколения".

Одна из главных экономических тем визита — переговоры о новых контрактах на алжирский газ, взамен российского. С февраля обсудить этот вопрос в Алжир приезжали представители той же Франции, Италии, США и даже НАТО, но добились лишь скромных успехов.

На этом фоне в начале июля Алжир объявил, что хочет стать полноправным членом БРИКС — экономического союза, в который входит и Россия.