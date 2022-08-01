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Алжир

Алжир хочет присоединиться к БРИКС

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 Euronews
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Лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге, ЮАР. 26 июля 2018
Лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге, ЮАР. 26 июля 2018   -   Авторское право  Mike Hutchings/Pool via AP file

В БРИКС может стать на одну букву больше: о намерении присоединиться к альянсу заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. По его словам, вступление в экономическую коалицию, куда на сегодня входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, позволит стране избежать участия в "биполярных конфликтах". К тому же, БРИКС — это "экономическая и политическая сила", добавил алжирский лидер. 

По мнению Абдельмаджида Теббуна, Алжир соответствует почти всем условиям для вступления в альянс. При этом только месяц назад су-шерпа России в БРИКС заявлял, что четких критериев для кандидатов пока не существует.

В конце июня заявки на присоединение к БРИКС подали Аргентина и Иран. Кроме того, интерес к альянсу выразили Египет, Турция и Саудовская Аравия. Ожидается, что официальное вступление этих стран в БРИКС может произойти на следующем саммите, в 2023 году.