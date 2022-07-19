Египет, Азербайджан и Алжир помогут Евросоюзу справиться с газовым кризисом

Египет готов поставлять газ в Европу, если возникнет необходимость. Об этом сообщил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я заверил канцлера Шольца, что Египет готов к партнерству с Германией в энергетическом секторе. Это касается не только экспорта природного газа, но также водородной и возобновляемой энергетики", - сказал в ходе совместной пресс-конференции египетский президент.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что "поставки газа, а в перспективе и водорода, отлично встраиваются в долговременные экономические отношения с Египтом".

Олаф Шольц и другие европейские лидеры сейчас активно ищут альтернативных поставщиков энергоносителей. Это связано с растущей угрозой полного прекращения поставок газа Россией.

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Евросоюз удвоит поставки газа из Азербайджана в ближайшие несколько лет.

Премьер-министр Италии Марио Драги посетил в Алжир, чтобы среди прочих документов подписать соглашение об увеличении импорта газа из этой страны. С начала года Алжир поставил в Италию почти 14 млрд кубометров газа и планирует перекачать еще 6 млрд кубометров до конца этого года.

Доля России в поставках природного газа в Европу в 2021 году составила около 40%, но война в Украине, уменьшение или полное прекращение Москвой газового экспорта в некоторые страны ЕС вызвали резкий рост цен на энергоносители и опасения по поводу того, как в Евросоюзе будут обеспечивать электроэнергией промышленность и обогревать дома этой зимой.