Илон Макс отказался от Twitter

Илон Маск, владелец Tesla и самый богатый человек в мире, заявил что расторгает ранее заключённую сделку по покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долларов. Миллиардер заявил, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе. В Twitter заявили, что подадут на Маска в суд.

Акции компании упали на 6% на новостях об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года.