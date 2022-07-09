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мир

Илон Макс отказался от Twitter

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 Кнарик Хачатрян
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Илон Маск
Илон Маск   -   Авторское право  Evan Agostini/AP

Илон Маск, владелец Tesla и самый богатый человек в мире, заявил что расторгает ранее заключённую сделку по покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долларов. Миллиардер заявил, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе. В Twitter заявили, что подадут на Маска в суд.

Акции компании упали на 6% на новостях об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года.