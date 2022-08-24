ООН опубликовала новые данные о жертвах войны

5587 мирных жителей стали за полгода жертвами войны в Украине, 7890 получили ранения. Таковы обновлённые данные, опубликованные ООН. В Организации подчёркивают, что эти цифры наверняка заниженные, поскольку из районов боевых действий сведения поступают не полностью и с опозданием.

По данным ООН, более половины жертв — в Донбассе, на территориях, остающихся под контролем Киева. Более 90% погибших и раненых стали жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов.

Миграционный кризис в ООН уже ранее назвали крупнейшим со времён Второй мировой войны: за полгода Украину покинули более 10 миллионов человек, почти четверть населения.

Гуманитарные организации, такие как Международный Красный Крест, испытывают огромные трудности и с опасениями ждут наступления зимы.

Биргит Бишоф Эббесен, региональный директор МККК:

"Гуманитарные потребности огромны, и они связаны как с продовольствием, так и с топливом, а также с доступом к крыше над головой, если можно так выразиться, для людей, которые находятся в движении. И это касается как территории Украины, так и соседних стран. Таким образом, для нас это чрезвычайно тяжёлый кризис, и меры, которые мы должны обеспечить, носят очень масштабный характер в условиях, которые продолжают постоянно меняться".

При этом около 4,5 миллионов беженцев приняли решение вернуться домой, даже несмотря на то, что там продолжаются бои. Многие из них не смогли адаптироваться к жизни в качестве беженца в Европе, другие опасаются за своё имущество, которое в спешке не смогли взять с собой.

Но сотрудники гуманитарных организаций считают, что с наступлением холодов европейские страны ждёт новая волна беженцев.