Генсек ООН: "Сегодня печальная и трагическая дата"

Украина отметила День независимости, в который исполнилось полгода со дня начала российского вторжения. В центре Киева выставили десятки единиц захваченной и повреждённой российской бронетехники. В столице и других городах страны больших шествий устраивать не стали. Но в ряде европейских государств на марши и манифестации вышли представители диаспоры и беженцы.

Последствия войны обсудили на заседании Совбеза ООН, которое созвали по инициативе США и стран Европы.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"Сегодня печальная и трагическая дата — шесть месяцев с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. За этот разрушительный период тысячи мирных жителей были убиты и ранены, в том числе сотни детей. Мир стал свидетелем серьёзных нарушений в области прав человека и международного гуманитарного права, совершенных практически без привлечения к ответственности".

По видеосвязи в Совете выступил президент Украины, хотя российский представитель пытался оспорить это решение, заявив, что протокол допускает лишь очное участие.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы. Это факт, что российские военные сделали территорию крупнейшей в Европе атомной станции, Запорожской АЭС, зоной боевых действий. Энергетический кризис в Европе, угроза масштабного голода, политического хаоса для стран Африки и Азии, инфляционный кризис во всём мире — не многовато ли это для единственной державы, чей представитель сидит среди вас?"

Многие участники Совбеза вновь осудили агрессию Кремля, но представитель России возложил ответственность на украинское руководство.

Василий Небензя, постпред России при ООН:

"Ответственность за это несёт киевский режим, пришедший к власти в 2014 году в результате осуществлённого при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота. С самого начала новая "майданная" власть последовательно вела страну к катастрофе, взяв курс на русофобию и героизацию нацистских преступников".

Днём ранее темой заседания Совбеза ООН была ситуация вокруг Запорожской АЭС: МАГАТЭ согласовывает отправку группы экспертов на пострадавшую станцию, и глава Агенства не исключил, что поездка состоится уже в ближайшие дни.