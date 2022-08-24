Украину поздравляют с Днём независимости

Украина получает со всего мира поздравления с Днём независимости. Государственный праздник отмечается в разгар войны. В заявлении Еврокомисси говорится, что Евросоюз будет и впредь поддерживать Украину, защищающую свою территориальную целостность и суверенитет.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на три миллиарда долларов

К украинцам обратился и канцлер ФРГ Олаф Шольц:

Европа, объединенная демократией и свободой, гораздо сильнее отсталого империализма России. Дорогие украинцы, ваша страна прогонит темные тучи войны благодаря своей силе и храбрости, у вас есть друзья в Европе и во всем мире. Мы гордимся тем, что сегодня мы ваши друзья, и верим в наше общее будущее. Слава Украине!"

Президент Польши Анджей Дуда накануне побывал с визитом в Киеве и затем опубликовал видео обращение, в котором напомнил, что Польша стала первой страной, признавшей независимость Украины после развала СССР.

В своем поздравлении британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что за время войны Соединенное Королевство поставило Украине больше оборонительного вооружения, чем любая другая страна Европы.

Папа римский Франциск выразил надежду на конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению ядерной катастрофы в Запорожье.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сильная и независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантической зоны и призвал союзников больше вкладывать в оборону в свете агрессивных действий России.