Возложение цветов к мемориалу памяти павших за родину стало центральным событием Дня независимости Украины, совпавшего с полугодием полномасштабного российского вторжения. В обращении к нации президент Владимир Зеленский заявил о невозможности переговоров с Москвой.

Мы держимся шесть месяцев. Нам трудно, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день – это ещё одна причина не сдаваться, потому что, пройдя через столько всего, мы не имеем права не дойти до конца.

Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Теперь мы говорим: победа. Мы не будем искать взаимопонимания с террористами. Владимир Зеленский Президент Украины

Ко Дню независимости в Киеве организовали выставку трофеев – на Крещатик привезли десятки единиц подбитой и захваченной российской военной техники. Посетители этой экспозиции под открытым небом говорят об особом значении этого государственного праздника в военное время:

— Независимость – значит думать, говорить и делать, что хочешь. Даже во время войны. Вот, что делает Украина.

— Все мои друзья по спортзалу сражаются на передовой. Поэтому мне нельзя опускать руки. Они имеют право уставать, а мы должны помогать, собирать деньги, платить налоги и продолжать борьбу. Потому что, если мы сдадимся, то сдадутся и они.

День независимости начинался для Украины с сигнала воздушной тревоги. Министерство обороны призывает граждан быть особенно осторожными и предупреждает о повышенной опасности ракетных обстрелов Киева.