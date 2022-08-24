В День независимости Украины Зеленский заявил о невозможности переговоров с РоссиейКомментарии
Возложение цветов к мемориалу памяти павших за родину стало центральным событием Дня независимости Украины, совпавшего с полугодием полномасштабного российского вторжения. В обращении к нации президент Владимир Зеленский заявил о невозможности переговоров с Москвой.
Ко Дню независимости в Киеве организовали выставку трофеев – на Крещатик привезли десятки единиц подбитой и захваченной российской военной техники. Посетители этой экспозиции под открытым небом говорят об особом значении этого государственного праздника в военное время:
— Независимость – значит думать, говорить и делать, что хочешь. Даже во время войны. Вот, что делает Украина.
— Все мои друзья по спортзалу сражаются на передовой. Поэтому мне нельзя опускать руки. Они имеют право уставать, а мы должны помогать, собирать деньги, платить налоги и продолжать борьбу. Потому что, если мы сдадимся, то сдадутся и они.
День независимости начинался для Украины с сигнала воздушной тревоги. Министерство обороны призывает граждан быть особенно осторожными и предупреждает о повышенной опасности ракетных обстрелов Киева.