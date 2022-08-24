Украина: полгода войны

В День независимости Украины – 24 августа – исполняется ровно полгода с начала полномасштабного российского вторжения.

Президент страны Владимир Зеленский днем ранее заявил, что Киев сейчас не готов к переговорам с Москвой о прекращении огня, поскольку не хочет повторять негативный опыт минских договоренностей, которые привели к потере контроля над частью территорий. С таким заявлением украинский лидер выступил на пресс-конференции по итогам второго саммита "Крымская платформа", участники которого осудили оккупацию полуострова и российскую агрессию по отношению к Украине в целом.

В вечернем видеообращении Зеленский предупредил сограждан о возможности проведения Россией в День украинской независимости "отвратительных провокаций и жестоких ударов по территории Украины".

"Вооруженные силы Украины, спецслужбы и разведка сделают все, чтобы защитить людей настолько, насколько это возможноМы обязательно ответим на любое проявление российского террора, но, пожалуйста, завтра особенно придерживайтесь правил безопасности. Пожалуйста, придерживайтесь режима комендантского часа. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", - сказал в видеообращении украинский лидер.

Город Николаев на юге Украины в последние дни не раз подвергался обстрелам. Вот что говорят жители о затянувшейся на полгода войне.

Николай: "Надоело это, конечно. Хочется мира, спокойствия, уверенности. Спокойной жизни и планирования будущего. Верим, что это все вскоре закончится и победа будет за нами".

Андрей: "Многие из моих знакомых воюют, многих уже нет в живых. многие на лечении и уже не вернутся в строй, потому что нет конечностей. Тяжело и страшно".

Российские власти обвиняют ВСУ в обстрелах Донецка из поставляемого странами Запада оружия. Накануне в самопровозглашенной ДНР сообщили о четырех погибших и 11 раненых.