В России по уголовной статье «о дискредитации армии» задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. У него дома, а также в офисе его фонда с утра начались обыски. Сам политик во время следственных действий успел сообщить журналистам, что дело на него заведено в Москве.

ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах уточняет, что основанием для разбирательства стало одно из видео Ройзмана на его канале в YouTube. Ранее политик был несколько раз оштрафован по административной статье о дискредитации использования вооружённых сил – в том числе за то, что называл российское вторжение в Украину «несправедливой, захватнической и братоубийственной войной» и настаивал на отсутствии всеобщей поддержки действий Кремля.

По новым законам, несколько таких административных наказаний служат формальным поводом для уголовного преследования – в случае обвинительного приговора политику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Ройзман уже после задержания сказал, что не отказывается от своих слов про вторжение в Украину.