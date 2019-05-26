Де Киршнер возвращается в большую политику

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, ставшая фигуранткой дела о коррупции, возвращается в большую политику. Экс-глава государства выступила перед сторонниками в качестве кандидата на должность вице-президента страны. В этой гонке она участвует вместе с Альберто Фернандесом, который рассчитывает занять президентский пост.

"У нас были рабочие места, была система образования, было будущее. И я до сих пор задаю себе вопрос, что произошло, почему сейчас у нас такое печальное настоящее?" - заявила до сцены экс-президент.

Первые слушания по делу де Киршнер прошли несколько дней назад. Бывшего президента, ее родственников и нескольких чиновников подозревают в сговоре с целью отмывания денег.

Выборы в Аргентине намечены на октябрь. Еще полгода назад действующий глава государства Маурисио Макри подтвердил, что планирует участвовать в новой президентской гонке.