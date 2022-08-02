Дело Бриттни Грайнер: гособвинение готово запросить срок

Судебное следствие по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, завершится в четверг, 4 августа. В этот же день пройдут прения сторон, после чего гособвинение объявит срок наказания, который считает справедливым для Грайнер.

Во вторник в суде выступил эксперт, который проводил экспертизу картриджей для вейпа с гашишным маслом. У защиты Грайнер к нему есть серьезные претензии.

Адвокат баскетболистки Александр Бойков после судебного заседания заявил журналистам: "Для вынесения решения по делу необходима точная квалификация, а точная квалификация, в частности, зависит от того, является ли изъятое вещество в принципе запрещенным, и если да, то каково его количество. Обнаруженные пороки экспертизы говорят нам, что достоверно установить количество по имеющимся материалам дела, было бы неправильно".

В ходе заседания, которое прошло во вторник, Грайнер впервые сопровождала служебная собака, передал корреспондент ТАСС из зала суда. Он также отметил, что в перерыве Грайнер разрешили подкрепиться: "она съела бутерброд с колбасой, который держала колбасной частью вниз".

Обмен только после приговора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник не стал комментировать ход переговоров Москвы и Вашингтона по обмену заключенными.

"Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по теме должны быть дискретными", - сказал Песков журналистам, отказавшись комментировать заявления со стороны США о несерьезности российских предложений.

"Здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату", - сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США считает "несерьезным" ответ правительства РФ на американское предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей.

США предложили обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на отбывающего наказание в американской тюрьме россиянина Виктора Бута. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на информированные источники, что российские власти потребовали, чтобы помимо Бута, в список для обмена был добавлен Вадим Красиков, бывший полковник Службы внутренней разведки РФ, осужденный в декабре за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.

"Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения", – сказала представитель президента США.

Адвокат Бриттни Грайнер Александр Бойков сказал, что узнал о предложении об обмене из новостей, и отметил, что не принимает участия в переговорах.

"С правовой точки зрения, обмен возможен только после приговора суда. В любом случае, мы будем рады, если Бриттни скоро окажется дома, и надеемся, что так и произойдет", — сказал адвокат.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в середине феврале. В ее багаже нашли картриджи с запрещенным в РФ гашишным маслом. Баскетболистка признала вину в суде, но подчеркнула, что умысла ввозить наркотики контрабандой у нее не было.