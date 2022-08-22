English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

В Испании и Португалии горят леса

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
euronews_icons_loading
Пожар в горном массиве Алван
Пожар в горном массиве Алван   -   Авторское право  AFP

В результате крупных лесных пожаров в Испании более 270 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Премьер-министр страны напомнил, что это лето стало самым жарким за последние 60 лет и обратился ко всем политическим партиям с просьбой поддержать закон, направленный на укрепление национальной системы гражданской обороны и восстановлении лесных угодий. 

— Чтобы дать нам представление о масштабах трагедии: в прошлом году крупные лесные пожары уничтожили около 51 000 гектаров. В этом году в стране сгорело более 223 000 гектаров
Педро Санчес, премьер-министр Испании

На севере Португалии продолжают бушевать пожары. Ситуацию усложняет сильный ветер. В горном массиве Алван более 450 пожарных борются с пламенем при поддержке 8 самолетов. В связи с "усилением риска возникновения возгораний в сельской местности" и повышением температуры в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации.