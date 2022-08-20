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Аргентина

В Аргентине пытаются справиться с пожарами

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 Euronews
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Пожары в Аргентине
Пожары в Аргентине   -   Авторское право  Natacha Pisarenko/The Associated Press

На северо-востоке Аргентины за последние недели пожары уничтожили почти 100 000 гектаров водно-болотных угодий.

Защитники окружающей среды и представители власти винят в поджогах местных фермеров, освобождающих участки земли под пастбища и другие сельскохозяйственные нужды. 

Из-за отсутствия дождей огонь распространяется практически неконтролируемо. Дым доходит до Буэнос-Айреса.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Дождей не ожидается, а на следующей неделе температура воздуха снова повысится.

По оценкам различных экологических организаций, в Аргентине с 2020 года в результате пожаров сгорело около миллиона гектаров угодий.