В Финляндии прошел чемпионат по обниманию деревьев

Прикоснуться к природе: на сопке Леви в финской Лапландии прошел чемпионат по обниманию деревьев. Участники соревновались в трех номинациях: объятия на скорость, когда за одну минуту нужно было обнять как можно больше сосен и берез, самоотдача — конкурс на самые душевные объятия с конкретным деревом длиной не более 60-ти секунд и фристайл — креативные объятия.

Чемпионом по обниманию деревьев в этом году стала Ани Ланкила родом из Хельсинки. Она пришла на конкурс в костюме бурого медведя и теперь бесплатно проведет неделю на горнолыжном курорте Леви.

— Как ты чувствуешь себя после такого соревнования?

— Чувствую себя живой. Приятно удивленной. Был очень классный день. В следующем году приезжайте попробовать. Было весело!

— Продолжишь обнимать деревья?

— Конечно, продолжу. Я каждый день бываю на природе. Возможно, начну смотреть на деревья вокруг другими глазами: мол, хм, а какие ощущения будут, если потрогать это дерево?

Идея чемпионата по обниманию деревьев пришла к организаторам — компании HaliPuu, которая владеет местным лесом, — в 2020-м году, во время пандемии. Общение с природой улучшает настроение и уменьшает стресс, говорят они.

В этом году конкурс прошел уже в третий раз.