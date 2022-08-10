English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Байден подписал документ о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Джо Байден подписывает протокол.
Джо Байден подписывает протокол.   -   Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Соединенные штаты Америки, главная страна НАТО, ратифицировали протокол о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Торжественную церемонию подписания транслировал сайт Белого дома. В связи с этим событием президент США Джо Байден сделал специальное заявление:

«На протяжении семи десятилетий НАТО стала незаменимым альянсом, преданным целостной, свободной и мирной Европе. Наш альянс сплочен как никогда. Он как никогда един. А когда Финляндия и Швеция доведут число союзников до 32, он будет как никогда силен».

Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО необходимо, чтобы все страны-члены альянса ратифицировали соглашение об этом. Ожидается, что этот процесс может занять несколько месяцев.