Байден подписал документ о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Соединенные штаты Америки, главная страна НАТО, ратифицировали протокол о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Торжественную церемонию подписания транслировал сайт Белого дома. В связи с этим событием президент США Джо Байден сделал специальное заявление:

«На протяжении семи десятилетий НАТО стала незаменимым альянсом, преданным целостной, свободной и мирной Европе. Наш альянс сплочен как никогда. Он как никогда един. А когда Финляндия и Швеция доведут число союзников до 32, он будет как никогда силен».

Для вступления Финляндии и Швеции в НАТО необходимо, чтобы все страны-члены альянса ратифицировали соглашение об этом. Ожидается, что этот процесс может занять несколько месяцев.