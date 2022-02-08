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Короткометражная лента российского режиссера Антона Дьякова стала лауреатом 18-го международного фестиваля короткометражных фильмов IN THE PALACE в Болгарии, что и позволило выдвинуть ее на "Оскар". Работа удостаивалась наград и на других киноконкурсах.

Если с моей работой, которая проникла наглым образом в эту номинацию, появится лишний повод для каких-то людей узнать о нашей авторской анимации, то это большой плюс и большая радость Антон Дьяков режиссер

Соперниками российского фильма в борьбе за "Оскар" стали анимационные ленты "Дела искусства", "Бестия", "Робин" и "Стеклоочиститель".

"Это еще надо осознать, но, конечно, здорово. Я очень рад. Я считаю, что российская авторская анимация точно достойна того, чтобы о ней говорили, достойна особого места. Если с моей работой, которая проникла наглым образом в эту номинацию, появится лишний повод для каких-то людей узнать о нашей авторской анимации, то это большой плюс и большая радость", - сказал Антон Дьяков ТАСС.

В категории "Лучший фильм" за "Оскар" поборются "Белфаст", "Не смотрите наверх", "Дюна", "Власть пса" и "Вестсайдская история" и еще пять картин.

"Власть пса" режиссёра Джейн Кэмпион претендует на победу в 12 категориях. "Дюна" Дени Вильнёва - в десяти. Фильмы "Белфаст" и "Вестсайдская история" заявлены в восьми номинациях каждый.

Николь Кидман, Оливия Колман, Уилл Смит, Хавьер Бардем и другие артисты вошли в число претендентов на награду в актерских номинациях.

В категории "Лучший режиссер" номинантами стали Стивен Спилберг, Джейн Кэмпион, Рюсукэ Хамагути, Пол Андерсон и Кеннет Брана.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет 27 марта в Голливуде.