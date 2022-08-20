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Сомали

Сомали: боевики совершили нападение на отель в Могадишо, есть жертвы

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 Euronews
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Сомали, Могадишо
Сомали, Могадишо   -   Авторское право  Anadolu

По меньшей мере десять человек погибли, еще несколько получили ранения в результате нападения на отель "Хайт" в столице Сомали Могадишо. Сообщается, что эта гостиница популярна среди чиновников и военных. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой" . Её боевики регулярно устраивают в Сомали масштабные теракты.

Перед тем, как проникнуть в отель и открыть там стрельбу, боевики взорвали возле здания три бомбы. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Десятки людей, в том числе дети, были эвакуированы из гостиницы. Нападение произошло в пятницу вечером. Ранним утром в субботу в районе гостиницы все еще была слышна стрельба.