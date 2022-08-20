У зулусов новый король

Коронация у зулусов: новым монархом признали принца Мисузулу. Тысячи подданных посетили торжественную церемонию возведения на престол. Согласно традиционному ритуалу, король вошёл в свою резиденцию, чтобы быть представленным своим предкам и получить благословение.

Его отец король Гудвилл Звелитини умер в марте этого года от последствий коронавируса. В общем сложности у него было 26 детей.

Нация зулусов – крупнейшая этническая группа Южной Африки, насчитывающая около 11 миллионов человек.