English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Южная Африка

У зулусов новый король

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Участник коронации Мисузулу
Участник коронации Мисузулу   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Коронация у зулусов: новым монархом признали принца Мисузулу. Тысячи подданных посетили торжественную церемонию возведения на престол. Согласно традиционному ритуалу, король вошёл в свою резиденцию, чтобы быть представленным своим предкам и получить благословение.

Его отец король Гудвилл Звелитини умер в марте этого года от последствий коронавируса. В общем сложности у него было 26 детей.

Нация зулусов – крупнейшая этническая группа Южной Африки, насчитывающая около 11 миллионов человек.