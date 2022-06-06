Елизавета II "глубоко тронута" участием британцев в торжествах

Приветствием 96-летней юбилярши с балкона Букингемского дворца завершились четырёхдневные торжества в честь 70 лет пребывания Елизаветы II на британском троне.

В воскресенье Её Величество в ярко-зелёном наряде помахала рукой десяткам тысяч британцев, собравшихся около монаршей резиденции в центре Лондона.

"Я склоняю голову в знак уважения и глубоко тронута тем, что так много людей вышли на улицы, чтоб отметить мой платиновый юбилей", - написала королева в обнародованном Букингемским дворцом специальном послании по случаю завершения празднования. Она добавила, что "считает своим долгом направить все силы на служение" британцам.

Воскресная программа включала впечатляющий военный парад с участием 200 лошадей и позолоченного экипажа, в котором королева отправилась на коронацию 69 лет назад, а также шествие по трёхкилометровому маршруту 6000 артистов.

"Это было очень волнующе, такое происходит раз в жизни! - говорит Ким Дарси, туристка из Калифорнии, - особенно, когда королева вышла на балкон. Все вокруг меня плакали по время исполнения гимна "Боже храни королеву".

"Я не ожидал увидеть её сегодня, потому что она была не очень здорова в последние дни, я полагаю. Но я так рад её видеть!" - добавляет Колин Хьюитт, приехавший из Манчестера.

Наблюдатели отмечают, что в праздновании юбилея приняло участие рекордное количество британцев: так, уличный ланч, организованный по всей стране, посетили до 10 млн человек.

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года она побила рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на британском троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX) стала абсолютным "долгожителем" из ныне здравствующих монархов мира.