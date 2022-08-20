Забастовки в Великобритании: к железнодорожникам присоединяются докеры

Третий день забастовок работников транспортной отрасли в Великобритании. В разгар школьных каникул в стране ходит лишь каждый пятый поезд.

Противостояние профсоюзов и руководства операторов, продолжающееся с начала лета, активизировалось на этой неделе. Железнодорожные перевозки уже были парализованы в минувший четверг. В пятницу не работало лондонское метро.

Министр транспорта Грант Шэппс раскритиковал профсоюзных лидеров за то, что они отклонили предложение частной компании Network Rail поднять зарплаты сотрудникам на 8%.

По словам политика, лидер Национального союза железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT) должен вынести предложение компании на голосование членов профсоюза.

Недовольные железнодорожники требуют повышения на 13%, что соответствует прогнозам инфляции на осень. В настоящее время в королевстве отмечается самый высокий уровень инфляции среди стран "Большой семёрки".

Свои требования выдвинули также представители других профессий. Восьмидневную забастовку объявили докеры крупнейшего порта Феликстоу на востоке Англии,через него проходит значимая часть грузовых перевозок.