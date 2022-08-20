English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Забастовки в Великобритании: к железнодорожникам присоединяются докеры

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
пппп
пппп   -   Авторское право  Kirsty O'Connor/PA via AP

Третий день забастовок работников транспортной отрасли в Великобритании. В разгар школьных каникул в стране ходит лишь каждый пятый поезд.

Противостояние профсоюзов и руководства операторов, продолжающееся с начала лета, активизировалось на этой неделе. Железнодорожные перевозки уже были парализованы в минувший четверг. В пятницу не работало лондонское метро.

Министр транспорта Грант Шэппс раскритиковал профсоюзных лидеров за то, что они отклонили предложение частной компании Network Rail поднять зарплаты сотрудникам на 8%.

По словам политика, лидер Национального союза железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT) должен вынести предложение компании на голосование членов профсоюза.

Недовольные железнодорожники требуют повышения на 13%, что соответствует прогнозам инфляции на осень. В настоящее время в королевстве отмечается самый высокий уровень инфляции среди стран "Большой семёрки".

Свои требования выдвинули также представители других профессий. Восьмидневную забастовку объявили докеры крупнейшего порта Феликстоу на востоке Англии,через него проходит значимая часть грузовых перевозок.