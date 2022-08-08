Забастовка сотрудников Ryanair в Испании

Больше хаоса для путешественников в Испании в разгар сезона отпусков - сотрудники авиакомпании лоукостера Ryanair в стране объявляют первую забастовку из серии, которая продлится до 7 января 2023 года.

Бастующие требуют улучшения условий труда - в частности, применения обязательных минимумов испанского трудового и профсоюзного законодательства ко всем бортпроводникам и другим сотрудникам, работающим на самолётах и десяти базах Ryanair в Испании.

Ранее руководство Ryanair отказалось возобновить переговоры по согласованию нового коллективного договора.