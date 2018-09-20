Джошуа — Поветкин: перед боем

Жёсткий и зрелищный бокс предвкушают спортивные аналитики. Энтони Джошуа будет отстаивать титул чемпиона мира в поединке с Александром Поветкиным.

Никем пока не побеждённый британский супертяжеловес выйдет на ринг в статусе фаворита. Но списывать со счетов россиянина он не торопится. Тем более, что последнего считают самым рискованным и опасным соперником для британца.

"Если не брать в расчёт мастерство, технику, могу сказать, что у нас обоих большое сердце. Мы оба умеем собираться с силами так, чтобы получилась интересная борьба. Мы это показали в боях с Кличко - прорывались, смещались вглубь и закреплялись там. То же самое мы продемонстрируем и в субботу вечером, при этом сделав ставку на мастерство. И победит сильнейший", - сказал Джошуа журналистам.

В свою очередь, российский боксёр отметил, что теперь пребывает в лучшей форме, нежели в поединке с украинцем.

"Если честно, я об этом вообще не думал. Могу сказать только одно: в те времена, когда я бился с Кличко, я был порядком слабее, чем сейчас", - заявил он на пресс-конференции.

Встреча Энтони Джошуа — Александр Поветкин пройдёт 22 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли".