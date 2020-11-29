Легенды бокса вернулись на ринг

Легенды мирового бокса вернулись на ринг: Майк Тайсон и Рой Джонсон-младший встретились на арене "Стейплс-центр"в Лос-Анджелесе. Выставочный поединок завершился вничью. Тайсону 54 года, Джонсу — 51 год, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Тайсон провел только один тренировочный сбор за последние 15 лет.

"Я не рассматриваю жизнь в категории возраста, я на нее смотрю как на энергию. Вы же прикладывает силы для выполнения какой-то задачи, а не свой возраст. Вы же не говорите — "Я Боб, мне 59 лет", нет, вы говорите — "Я Боб и занимаюсь вот этим делом", и вы делает ваше дело с энтузиазмом, потому что он заразителен и вы хотите, чтобы вам ответили тем же", — говорит Майк Тайсон.

Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Тайсон провел 56 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).