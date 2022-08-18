В Литве выключают свет из-за парадокса в алгоритме на бирже электроэнергии

Из-за очередного рекордного скачка цен на электроэнергию некоторые литовские предприятия в среду с 18 до 19 часов приостановили работу. В это время биржевая стоимость ресурса достигла четырех евро за киловатт час. Бизнес пытается привлечь внимание властей. В супермаркетах сети Norfa выключил свет и системы охлаждения и вентилирования

"Это не символический акт. Честно говоря мы всерьез рассматриваем возможность полного прекращения работы с шести до семи вечера, когда стоимость электроэнергии настолько высока", — объясняет председатель правления сети супермаркетов Norfa Дайнюс Дундулис.

В сложившейся ситуации правительство винит, в частности, алгоритм, используемый на бирже Nord Pool. Власти Литвы намерены обратиться за содействием к общеевропейским институтам.

На рабочем заседании, посвященном проблемам ценообразования, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил: "Регулятор всех европейских электросетей ACER отказался изменить алгоритм, но вероятно его можно как-то исправить и приспособить к ситуации в Балтийских странах. Когда такой парадокс наблюдается каждые два месяца и даже каждый месяц, то это уже не парадокс".

При этом бытовые потребители в Литве получают компенсацию, но компании оплачивают полную стоимость.

Президент Конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Романовскис уверен: "Все эти проблемы и вопросы должны рассматриваться на общеевропейском уровне. Но это один из факторов. Другой заключается в том, что сегодня мы физически не производим достаточного объема электричества. Поэтому государству нужно заявить, что все возможности должны быть использованы на рынке, даже менее экологичные газ и горючее".

В среду оператор биржи Nord Pool автоматически отклонил предложение электроэнергии, произведенной на резервном литовском энергоблоке в Электренай. Парадокс на бирже начинает действовать, когда предложенный большой объем сбивает рыночную цену.

Электросеть стран Балтии до сих пор входит в созданную во времена СССР сеть BRELL, связанную с РФ и Беларусью. В марте балтийские государства заключили соглашение об отключении от российской сети электроснабжения и синхронизации с европейской сетью не в 2025 году, как было запланировано, а раньше.