Лион выключает лишний свет

На фоне санкций в отношении России многие страны ЕС перешли в режим экономии энергии. Одно из заметных глазу нововведений - отключение иллюминации и подсветки общественных зданий, памятников, магазинов.

Лион выключает свет

Так случилось и во французском Лионе, который славится ежегодным декабрьским Праздником cвета. В городе не собираются отменять это мероприятие, но полны решимости сокращать потребление там, где возможно.

Сильван Годино, вице-мэр по вопросам экологического перехода, рассказал, что уже сделано. "Мы отключили на 4 недели всю иллюминацию, это - мосты, церкви, музеи... То есть всю необязательную для пешеходного и автомобильного движения подсветку. Люди понимают, что в условиях кризиса мы не можем оставлять свет, который выполняет эстетическую функцию, мы должны сосредоточиться на общественных услугах", - уточнил он.

К реорганизации освещения привлечены не только власти, но и коммерческие предприятия. Нередко витрины магазинов подсвечиваются всю ночь, тогда как закон требует гасить их на несколько часов.

Чтобы стимулировать изменения, экоактивисты проводят операцию "Выключи!" в Лионе и других крупных городах страны.

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"Умное освещение" в магазине**

Правда, некоторые предприятия сокращают энергопотребление без просьб извне. Менеджер лионского бутика Les Curieux Николя Асбот-Мартир рассказывает и показывает: "В нашем магазине мы изменили освещение, установили светодиодные лампы, системы, которые потребляют меньше энергии. Мы прежде всего регулируем время включения подсветки, идет ли речь о внешней вывеске или помещениях, где свет не нужен в постоянном режиме. Мы установили датчики движения, так свет выключается, когда никого нет. Нам кажется совершенно очевидным не подсвечивать витрины, когда это никому не нужно. У нас есть освещение на улицах, его достаточно и для наших витрин".

Французское правительство потребовало от компаний сократить потребление энергии на 10%. Экономить проще всего на освещении и отоплении. Достаточно ли таких небольших усилий для сдерживания кризиса?

Экономия и теплый свитер

На этот вопрос нашему каналу ответил Бруно Лафитт, инженер Агентства по экологическому переходу и авторитетный эксперт по проблемам освещения. "Безусловно, отключение подсветки оказывает влияние, поскольку приводит к немедленной и прямой экономии, - считает он. - С другой стороны, это влияние слабее по сравнению с тем, чего позволяет добиться реконструкция зданий, которые являются настоящим "энергетическим дуршлагом". Но сегодня важен каждый жест! Когда отключают подсветку в общественных местах, все это видят. Это коллективный шаг, так как он очевиден для жителей".

Эксперт отмечает, что умеренность в энергопотреблении невозможна без осознанного подхода.

"В дополнение к общим рекомендациям можно пересмотреть немного и собственное потребление, - говорит Лаффит. - Могу ли я сделать что-то, немного поступившись комфортом? Почему бы не снизить обогрев комнаты зимой, а вместо футболки надеть свитер? Это небольшое усилие не лишит вас удобств, но подтолкнет к тому, чтобы задуматься о собственном энергопотреблении".