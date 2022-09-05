English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Франция

Лион выключает лишний свет

Access to the comments Комментарии
 Olivier Peguy
euronews_icons_loading
Лион выключает лишний свет
Авторское право  Capture d'écran d'une vidéo Euronews réalisée par Olivier Péguy

На фоне санкций в отношении России многие страны ЕС перешли в режим экономии энергии. Одно из заметных глазу нововведений - отключение иллюминации и подсветки общественных зданий, памятников, магазинов.

Лион выключает свет

Так случилось и во французском Лионе, который славится ежегодным декабрьским Праздником cвета. В городе не собираются отменять это мероприятие, но полны решимости сокращать потребление там, где возможно.

Сильван Годино, вице-мэр по вопросам экологического перехода, рассказал, что уже сделано. "Мы отключили на 4 недели всю иллюминацию, это - мосты, церкви, музеи... То есть всю необязательную для пешеходного и автомобильного движения подсветку. Люди понимают, что в условиях кризиса мы не можем оставлять свет, который выполняет эстетическую функцию,  мы  должны сосредоточиться на  общественных услугах", - уточнил он.

К реорганизации освещения привлечены не только власти, но и коммерческие предприятия. Нередко витрины магазинов подсвечиваются всю ночь, тогда как  закон требует гасить их на несколько часов.

Чтобы стимулировать изменения, экоактивисты проводят операцию "Выключи!" в Лионе и других крупных городах страны.

**

"Умное освещение" в магазине**

Правда, некоторые предприятия  сокращают энергопотребление без просьб извне. Менеджер лионского бутика Les Curieux Николя Асбот-Мартир рассказывает и показывает: "В нашем магазине мы  изменили освещение, установили светодиодные лампы, системы, которые  потребляют меньше энергии. Мы прежде всего регулируем время включения подсветки, идет ли речь о внешней вывеске или помещениях, где свет не нужен в постоянном режиме. Мы установили датчики движения, так  свет выключается, когда никого нет. Нам кажется совершенно очевидным не подсвечивать витрины, когда это никому не нужно. У нас есть освещение на  улицах, его достаточно и для наших витрин".

Французское правительство потребовало от компаний сократить потребление энергии на 10%. Экономить проще всего на освещении и отоплении. Достаточно ли таких небольших усилий для сдерживания кризиса?

Экономия и  теплый свитер

На этот вопрос нашему каналу ответил Бруно Лафитт, инженер Агентства по экологическому переходу и авторитетный эксперт по проблемам освещения. "Безусловно, отключение подсветки оказывает влияние, поскольку приводит к немедленной и прямой экономии, - считает он. - С другой стороны, это влияние слабее по сравнению с тем, чего позволяет добиться реконструкция зданий, которые являются настоящим "энергетическим дуршлагом". Но сегодня важен каждый жест! Когда отключают подсветку в общественных местах, все это видят. Это коллективный шаг, так как он очевиден для жителей".

Эксперт отмечает, что умеренность в энергопотреблении невозможна без осознанного подхода.

"В дополнение  к общим рекомендациям можно пересмотреть немного и собственное потребление, - говорит Лаффит. - Могу ли я сделать что-то, немного поступившись комфортом? Почему бы не снизить обогрев комнаты зимой, а вместо футболки надеть свитер? Это небольшое усилие не лишит вас удобств, но подтолкнет к тому, чтобы задуматься о собственном энергопотреблении".