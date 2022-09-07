После жары и засухи проливные дожди обрушились на юг Франции

В тринадцати департаментах юга Франции в результате наводнения объявлен оранжевый уровень опасности. После жары и засухи проливные дожди обрушились на регион. Во многих населенных пунктах затоплены улицы и дома, что заставило мобилизовать сотни пожарных и полицейских и вызвало панику у местного населения.

Один из местных жителей свидетельствует:

— Нам было очень страшно, очень страшно. Я боялся умереть. Честно говоря, мне было тяжело.

Согласно метеорологическим данным, в городе Ним в регионе Лангедок выпало 135 миллиметров осадков. С наступлением ночи стихия двинулась на восток и обрушилась на Прованс. Ливни сопровождаются сильной электрической активностью, градом и порывами ветра до 100 км/ч. На текущий момент жертв нет. По сведениям местной администрации, наводнение нанесло серьезный материальный ущерб, который еще предстоит оценить.