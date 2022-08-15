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Армения

Пожар на рынке в Ереване потушили только к вечеру понедельника

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 Андрей Позняков
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Спасатели проливают и разбирают завалы на рынке "Сурмалу" в Ереване
Спасатели проливают и разбирают завалы на рынке "Сурмалу" в Ереване   -   Авторское право  Vahram Baghdasaryan/Photolure via AP

МЧС Армении подтверждает гибель семи человек в результате взрывов и пожара в оптово-розничном торговом комплексе в Ереване. Ещё двадцать числятся пропавшими без вести, в том числе граждане Ирана. Более 60 пострадали.

Пожар начался в воскресенье днём у складов с пиротехникой. В результате взрывов были разрушены несколько павильонов. Ликвидировать все очаги возгорания удалось лишь к вечеру понедельника.