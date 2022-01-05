Таиланд: пляж Майя Бэй вновь открыт для туристов

В Таиланде вновь открылась для посещения бухта Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле в Андаманском море, всемирную славу которой принесли съёмки фильма "Пляж" с Леонардо ди Каприо.

На протяжении почти четырех лет пляж был закрыт для туристов, за это время удалось восстановить популяцию чернопёрой рифовой акулы, а также высадить кораллы.

Теперь туристы могут делать фотосессии на берегу, но купаться или становиться на якорь в бухте по-прежнему запрещено.