Лидеры Сербии и Косова прибыли в Брюссель для переговоров

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Брюссель по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. 18 августа он проведёт здесь переговоры с лидером Косова в попытке урегулировать отношения, обострившиеся в конце июля. В среду оба лидера обсудили ситуацию в Косове с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Хотя ситуация на месте улучшилась, все стороны, особенно официальные лица в Белграде и Приштине, несут ответственность за то, чтобы не допустить новой эскалации, — заявил генсек НАТО. — Я призываю все стороны демонстрировать сдержанность и избегать насилия. Если стабильность будет под угрозой, KFOR будет готов вмешаться и принять необходимые меры, чтобы обеспечить спокойствие, безопасность и свободу передвижения всех людей в Косове».

«Не ждите, что сербы просто успокоятся и скажут, как им хорошо. Выросло новое поколение детей, молодых людей на севере Косова и во всём Косове, которые не будут этого терпеть. Они не считают Косово независимой страной в отличие от 22 из 27 стран ЕС. Они считают, что Косово – это Сербия», — подчеркнул президент Сербии.

Косово в Брюсселе представляет премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти:

«С одной стороны вы видите демократическое косовское государство. У нас в республике есть профессиональная полиция. А с другой стороны, на другой стороне, вы видите незаконные сербские структуры, превратившиеся в преступные банды, которые воздвигают баррикады. В этом смысле можно сказать, что существуют две стороны, но мы не должны терять моральный центр».

Отношения Сербии с отделившимся от нее Косовым обострились в конце июля после того, как официальная Приштина объявила о вводе запрета на сербские документы. В знак протеста проживающие на севере Косова сербы начали возводить баррикады, после чего косовские власти отложили введение запрета на месяц.