Илон Маск обрушил биткойн

Стоимость биткойна снизилась более чем на 15% после того как американский производитель электромобилей Tesla сообщил, что приостанавливает прием криптовалюты как средства оплаты. При этом в начале февраля Tesla объявила о том, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткойн.

По словам основателя и главы компании Tesla Илона Маска он принял такое решение из-за неэкологичного способа получения цифровых денег и быстрого роста использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов.

Рыночные аналитики полагают, что Tesla таким образом пытается успокоить тех инвесторов, чье внимание сконцентрировано на вопросах устойчивого развития и борьбы с изменением климата.

Около 75% биткойнов добывается в Китае и власти страны исследуют влияние майнинга на уровни потребления электроэнергии и загрязняющих выбросов в атмосферу.

Но есть и те, кто видят в решении Илона Маска желание повлиять на рынок криптовалют, почти половина его объема приходится на биткойн.