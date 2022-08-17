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Германия

Умер немецкий режиссёр Вольфганг Петерсен, снявший "Подводную лодку"

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 Euronews
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Вольфганг Петерсен. 2007 год
Вольфганг Петерсен. 2007 год   -   Авторское право  FRANKA BRUNS/AP2007

На 82-м году жизни от рака поджелудочной железы скончался немецкий режиссер Вольфганг Петерсен.

Признание критиков он получил в 1981 году за свой фильм "Подводная лодка".

Став шестикратным номинантом на "Оскар", режиссер начал голливудскую карьеру

Наибольшую популярность Петерсену принесли такие фильмы, как "На линии огня" (In the Line of Fire, 1993), "Троя" (Troy, 2004), "Эпидемия" (Outbreak, 1995) и "Бесконечная история" (Die unendliche Geschichte, 1984).