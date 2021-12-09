Ушла Лина Вертмюллер — первая женщина-режиссёр, номинированная на "Оскар"

В Риме на 94-году жизни скончалась Лина Вертмюллер, итальянский режиссер и сценарист.

В 1977 году она стала первой женщиной, номинированной на премию Оскар в категории лучшая режиссура за картину "Паскуалино «Семь красоток»". Но заветную статуэтку тогда забрал снявший "Рокки" Джон Гилберт Эвилдсен.

Телеканал Euronews встретился с Линой в Риме в 2019, когда ей вручили Почётную премию Американской киноакадемии за заслуги в кинематографе.

Как бы вы поддержали, подбодрили женщин, работающих в киноиндустрии, где по-прежнему доминируют мужчины?

Лина Вертмюллер, режиссёр:

— Это зависит от сферы деятельности. К примеру, сильная актриса зачастую обладает энергией более мощной, нежели мужчины. Поэтому речь здесь идет не о половой принадлежности, а о силе в этой профессии.

Лина Вертмюллер родилась 14 августа 1928 года в Риме в аристократической швейцарской семье. Она всегда говорила открыто, свободно от догм.

Одним из очень важных политических вопросов является миграционный кризис и то, как политики с ним справляются. Как бы Вы раскрыли эту тему в фильме?

Лина Вертмюллер, режиссёр:

— Все эти темы уходят корнями в историю, в том числе, и в историю моей семьи. Так что, я бы с этим справилась. Все зависит от контекста. Если я влюбляюсь в некую историю, я просто следую за ней. Она сама меня ведет. В этом плане нет ничего заранее подготовленного.

Работавшая с самим Федерико Феллини и открывшая миру актера Джанкарло Джаннини Лина Вертмюллер не бросала кинематограф до последних дней.