Умер режиссёр Питер Богданович

На 83-м году жизни скончался американский кинорежиссер, актер и продюсер Питер Богданович.

Среди его работ фильмы "В чем дело, док?", "Бумажная луна" и другие.

Картина "Последний киносеанс", которую режиссер снял в 1971 году, получил восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и сценарий.

Богданович также отметился ролями в известных сериалах, таких как "Сопрано" и "Как я встретил вашу маму".