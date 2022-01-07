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США

Умер режиссёр Питер Богданович

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 Ольга Кепински
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Питер Богданович на премьере одного из его последних фильмов "Мисс Переполох". 2015 год
Питер Богданович на премьере одного из его последних фильмов "Мисс Переполох". 2015 год   -   Авторское право  Richard Shotwell/Invision/AP

На 83-м году жизни скончался американский кинорежиссер, актер и продюсер Питер Богданович.

Среди его работ фильмы "В чем дело, док?", "Бумажная луна" и другие.

Картина "Последний киносеанс", которую режиссер снял в 1971 году, получил восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и сценарий.

Богданович также отметился ролями в известных сериалах, таких как "Сопрано" и "Как я встретил вашу маму".