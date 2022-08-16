Первый гуманитарный груз с зерном с начала войны

Первое гуманитарное судно под ливанским флагом, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, направляется из Украины в Джибути. На борту сухогруза Brave Commander, вышедшего во вторник из порта "Южный" ("Пивденный") в Одесской области, более 23 тысяч тонн пшеницы. Зерно предназначается для Эфиопии, куда должно попасть из Джибути наземным путем.

Блокировка огромного количества зерновых в Украине с начала российского вторжения вызвала скачок цен и глобальный продовольственный кризис.

22 июля Киев и Москва подписали договоры с Анкарой и ООН беспрепятственном вывозе зерна из портов Украины.

Между тем сухогруз "Рацони", который стал первым судном с украинским зерном, вышедшим из Одессы по морскому гуманитарному коридору после заключения соглашения, вместо Ливана оказался в сирийском порту Тартус. Об этом сообщают международные информационные агентства и издания, в распоряжение которых попали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs ("Плэнет лабс").

Один из источников в судоходной отрасли рассказал агентству Рейтер, что в настоящий момент сирийская сторона осуществляет разгрузку по крайней мере части зерна, находящегося на борту Razoni.

Сухогруз перевозил 26 тысяч тонн кукурузы из порта Одессы в Ливан.Предполагалось, что Razoni пришвартуется в конечной точке маршрута - северном ливанском порту Триполи - 6 августа, однако покупатель отказался от груза, после чего планировалась отправка судна в Египет.