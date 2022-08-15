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Армения

Выросло число жертв взрыва на рынке в Ереване

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 Euronews
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Горящий рынок "Сурмалу" в Ереване
Горящий рынок "Сурмалу" в Ереване   -   Авторское право  Vahram Baghdasaryan/PHOTOLURE

Число жертв взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване возросло до шести. Пострадали более 60 человек.

Как сообщает МЧС Армении, сопутствующий взрыву пожар удалось локализовать, но тушение осложняется из-за потенциальной опасности новых взрывов.

Спасатели в поисках выживших разбирают завалы вручную — 16 человек числятся пропавшими без вести. Основная версия произошедшего — пожар на складе пиротехники.