Выросло число жертв взрыва на рынке в Ереване

Число жертв взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване возросло до шести. Пострадали более 60 человек.

Как сообщает МЧС Армении, сопутствующий взрыву пожар удалось локализовать, но тушение осложняется из-за потенциальной опасности новых взрывов.

Спасатели в поисках выживших разбирают завалы вручную — 16 человек числятся пропавшими без вести. Основная версия произошедшего — пожар на складе пиротехники.