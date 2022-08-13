English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Испания

Трагедия на музыкальном фестивале

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Конструкции по большей части устояли
Конструкции по большей части устояли   -   Авторское право  Кадр из видео RTVE via EVN

Один человек погиб, около 40 получили ранения на музыкальном фестивале в Валенсии. Из-за неожиданно возникшего сильного ветра обвалилась часть сценических декораций. Повреждён палаточный городок, где остановились зрители. У троих пострадавших — серьёзные травмы.

Трагедия произошла около 4 часов утра. По данным метеорологов, скорость ветра превышала 80 км/ч.

Организаторы фестиваля, как только погода ухудшилась, призвали всех гостей и участников покинуть площадку. А после гибели человека мероприятие решили отменить.