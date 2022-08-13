Трагедия на музыкальном фестивале

Один человек погиб, около 40 получили ранения на музыкальном фестивале в Валенсии. Из-за неожиданно возникшего сильного ветра обвалилась часть сценических декораций. Повреждён палаточный городок, где остановились зрители. У троих пострадавших — серьёзные травмы.

Трагедия произошла около 4 часов утра. По данным метеорологов, скорость ветра превышала 80 км/ч.

Организаторы фестиваля, как только погода ухудшилась, призвали всех гостей и участников покинуть площадку. А после гибели человека мероприятие решили отменить.