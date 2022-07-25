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Кыргызстан

Фестиваль "Всемирная мода кочевников" на берегу Иссык-Куля

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Театр танца и костюма "Эдегей" из Тувы на фестивале
Театр танца и костюма "Эдегей" из Тувы на фестивале   -   Авторское право  Vladimir Voronin/AP

В Киргизии на берегу горного озера Иссык-Куль завершился третий фестиваль "Всемирная мода кочевников". Десятки участников из 17 стран мира представили своё видение соединения тысячелетних традиций с современностью,

Театра танца и костюма "Эдегей" создал костюмную историю Тувы начиная со скифских времен

"Эта коллекция у нас авторская, фантазийная, называется "Дары Тенгри", то есть в ней есть немножко что-то шаманское и небесное", — говорит Кима Донгак. 

Vladimir Voronin/AP
Театра танца и костюма "Эдегей" из ТувыVladimir Voronin/AP

Организаторы планируют проводить фестиваль каждый год в разных регионах Киргизии. Проект получил поддержку министерства культуры страны и направлен на возрождение забытых традиции и ремесел и продвижение культуры кочевых цивилизаций. 

Основательница проекта Назиры Бегим хочет, чтобы мир узнал о киргизских талантах.

"Идея принадлежит мне, это проект мыл моей давней мечтой, когда я занималась его организацией в первый раз, то, никого не зная, пригласила дизайнеров из 17 стран и мы провели его на берегу озера Иссык-Куль". 

Над многими костюмами дизайнеры работали несколько месяцев. 

Vladimir Voronin/AP
Традиционные ковры из войлокаVladimir Voronin/AP

А гости фестиваля смогли также поближе рассмотреть традиционные изделия из натурального войлока, которыми славится Киргизия.