Трёхдневный траур в Черногории

В черногорском Цетине полиция обыскивает дом преступника, открывшего накануне стрельбу по прохожим на улицах города. Жертвами трагедии стали 11 человек, в том числе члены семьи нападавшего, ещё 6 человек получили ранения. В Цетине прибыл глава правительства Черногории. В стране объявлен трёхдневный траур.

Дритан Абазович, премьер-министр Черногории:

"Это немыслимая трагедия. Я прошу граждан Черногории помнить о семьях погибших. Мы молимся, чтобы все раненые, особенно с тяжелыми травмами, выжили и чтобы для них всё закончилось хорошо".

По версиям СМИ, которые ссылаются на полицию и показания очевидцев, всё началось с семейной ссоры, преступник застрелил родственников, живших с ним в одном доме, после чего вышел на улицу и открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. Нападавшего застрелил один из соседей.

Полиция, однако, пока официально не подтверждает эти сведения и не комментирует ход расследования.