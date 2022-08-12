Черногория: не менее 11 погибших

Черногория: не менее 11 погибшихКомментарии
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В Черногории в городе Цетине по меньшей мере одиннадцать человек стали жертвами стрельбы. Как сообщили в правоохранительных органах, 34-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья после ссоры семью своих родственников, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих.
Среди погибших - двое несовершеннолетних. Ранены - шесть человек.
Сообщается, что стрелок вступил перестрелку с прибывшими на место преступления полицейскими и был убит.
Премьер-министр Черногории назвал произошедшее "беспрецедентной трагедией". В связи с гибелью 11 человек в Цетине правительство страны объявит трехдневный траур.