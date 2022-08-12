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Черногория

Черногория: не менее 11 погибших

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 Михаил Саленков
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Жертвами стрельбы в Цетине стали 11 человек, в том числе двое детей
Жертвами стрельбы в Цетине стали 11 человек, в том числе двое детей   -   Авторское право  Risto Bozovic/AP

В Черногории в городе Цетине по меньшей мере одиннадцать человек стали жертвами стрельбы. Как сообщили в правоохранительных органах, 34-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья после ссоры семью своих родственников, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих.

Среди погибших - двое несовершеннолетних. Ранены - шесть человек.

Сообщается, что стрелок вступил перестрелку с прибывшими на место преступления полицейскими и был убит.

Премьер-министр Черногории назвал произошедшее "беспрецедентной трагедией". В связи с гибелью 11 человек в Цетине правительство страны объявит трехдневный траур.