Украинские художники вооружились сатирой

Сатира как оружие: украинские художники с помощью красок и карандашей ведут борьбу за общественное мнение и выражают свое отношение к развязанной Россией войне.

Винницкий карикатурист Александр Никитюк сегодня на фронте, в его случае - художественном. Александр показывает свои работы и комментирует: "Здесь президент России показан как извращенец, мечтающий о всей планете".

Для РФ символом нынешней войны стала латинская буква Z. Символика обыграна в следующем рисунке Александра. "Зорро наказывает русского солдата, говорит, что нехорошо красть чужие визуальные символы, не поступай так! Авторское право!"

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, также стал героем сатирических рисунков художника. "Из-за порыва Путина гибнет много молодых российских парней", - комментирует Александр.

До войны он курировал разные художественные проекты, возглавлял "Лабораторию актуального творчества", расписывал здания в родной Виннице. Сегодня эти проекты поставлены на паузу, а художник сконцентрирован на сатирическом рисунке.

"Правда всегда побеждает, и она на нашей стороне ", - убежден Никитюк.