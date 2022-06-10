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Франция

Художник-карикатурист Микеле Рек: ни одного рисунка о войне в Украине

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Микеле Рек, художник-карикатурист
Микеле Рек, художник-карикатурист   -   Авторское право  Euronews

На фестивале мультфильмов во французском Лионе свои работы представил известный итальянский художник-карикатурист Zerocalcare. "Без накипи", именно так можно перевести псевдоним Микеле Река. Тираж книг с комиксами Река, изданными в разных странах, превысил миллион еще три года назад. Самые популярные - "Привет из Северной Сирии" и "Ничего нового на фронте Ребиббия". До сих пор художник не сделал ни одного рисунка о войне в Украине.

Zerocalcare, карикатурист "Я никогда не был в Украине", - поясняет Рек в интервью Euronews, - " Это та реальность, которую я не знаю. Поэтому все, что я мог бы рассказать, это, в основном то, что я читаю в газетах, то есть то, что читают все. Почему я ничего не сделал об Украине? Причина в том, что мне нужно слушать голоса, которые оттуда доносятся, а не повторять то, что я читаю, и добавлять шум к шуму".

Самый читаемый из современных авторов комиксов в Италии, популярен и во Франции. Десятки посетителей вернисажа выстроились в очередь, чтобы получить автограф карикатуриста. Рек рисует комиксы не только на острые социальные темы. В его работах - отражена целая гамма человеческих чувств - тревога, дружба, скорбь, и любовь.

Zerocalcare, карикатурист: "В основе этих комиксов - история моей собственной неуверенности, хрупкости, паранойи. И я считаю, что у этих вещей нет ни точного географического положения, ни личных данных, если вообще кто-то знает такой тип неуверенности, чувствует, что принадлежит к нему. С другой стороны, если у кого-то нет чего-то подобного внутри, даже если он из Рима, из Ребиббии, или родился в 1983 году, как я, такой человек вряд ли поймет о чем речь".

В минувшем году на телеэкраны вышел мультсериал для взрослых "Разрыв вдоль пунктирной линии". Сценарий написал Микеле Рек. Он же стал и режиссером. Фильм повествует путешествии троицы друзей, во время которого главный герой пытается всячески отвлечься от того, о чем ему хочет напомнить его совесть. О чем будут следующие эпизоды?

Zerocalcare, карикатурист: "Это будет нечто совершенно другое. Это не продолжение "Разрыва вдоль пунктирной линии". Худшее, что я мог бы сделать, это создать плохую копию мультсериала".

Вернисаж Микеле Река проходят в Итальянском институте культуры в Лионе. и книжном магазине Fnac.