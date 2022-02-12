В штате Теннеси родители школьников и правозащитники требуют вернуть в школьную программу графический роман "Маус" о Холокосте, где нацисты изображены в образе кошек, а евреи — мышей. За него автор, сын выживших заключённых Освенцима, получил Пулитцеровскую премию ещё в 1992 году.

Однако совет одного из округов счёл книгу неприемлемой для восьмиклассников из-за грубых выражений в тексте и изображений обнажённых антропоморфных мышей.

В четверг родительский комитет общался с советом округа, но решение оставили пока без изменений.

На русский язык "Маус" был переведён в 2013-м; в 2015-м его, по крайней мере временно (перед 9-м мая), сняли с полок московских магазинов из-за свастики на обложке.