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мир

Дунай "можно перейти вброд"

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 Euronews
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Так выглядят многие водохранилища в Великобритании
Так выглядят многие водохранилища в Великобритании   -   Авторское право  Danny Lawson/PA

Власти Великобритании официально объявили режим засухи в нескольких районах страны — почти по всей Англии. Это означает введение строгого контроля над расходом воды промышленностью и сельским хозяйством. Температура воздуха в выходные, как ожидается, будет достигать 35°C.

В Германии из-за жары постоянно снижается уровень Рейна. В районе Манйца река обмелела настолько, что стала непроходимой даже для небольших барж. Экономисты ожидают, что транспортные перебои могут снизить в этом году экономический рост Германии на полпроцента.

В Нидерландах на реке Ваал, одном из рукавов дельты Рейна, домики на воде стали домиками на песке: плавучие жилища, обычно пришвартованные к берегу, оказались на дне. Из-за засухи власти страны запретили в нескольких районах поливать сельхозугодья в дневные часы.

В Сербии, Румынии и Болгарии уровень Дуная уже несколько недель близок к критическому из-за отсутствияосадков на реке и её основных притоках. На многих участках навигация невозможна, десятки судов оказались заблокированы на якорных стоянках. В нескольких местах вторую по величине транспортную артерию Европы можно пересечь пешком вброд.

Соня Теодориу, Euronews Romania:

"В этом самом месте, возле города Зеница, проходит граница между Румынией и Болгарией. Ровно год назад прямо тут глубина Дуная была метр сорок. Теперь с румынской стороны только песок".

В верховьях Дуная, в Баварии, исторически низкий уровень воды был зафиксирован ещё три недели назад. В низовьях, ближе к устью, ситуация пока немного лучше. Но и там приходится отключать многие насосные станции, бравшие из реки воду.