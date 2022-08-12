Таяние ледников в Арктике и Альпах

В Арктике повышение температуры происходило за последние 40 лет почти в четыре раза быстрее, чем в остальном мире. Такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном в августовском номере британского научного журнала Nature. Его авторы предупреждают, что, возможно, предыдущие прогнозы о темпах таяния полярных ледников занижены.

Но ледники тают не только в Заполярье, но и в в Альпах, где всё чаще находят оттаявшие остатки давно потерянных вещей, — например, самолета упавшего здесь в 1960-е гг.

«Глобальное потепление продолжается, — говорит исследователь ледников в Политехническом училище Лозанны Робер Боньези. — Это заметно: ледники сжимаются со всё большей скоростью. Это совершенно очевидно. Кроме того, мне кажется, люди стали чаще посещать ледники за последние десятилетия. Поэтому, думаю, что мы будем совершать такие находки чаще, чем раньше».

По данным Международной комиссии по защите Альп, за последние 120 лет средняя температура в этих горах повысилась на 2 градуса. Это почти в два раза больше, чем в среднем на планете.

Из-за таяния ледников Италия, Франция и Швейцария вынуждены закрывать находящиеся здесь летние горнолыжные курорты. Ожидаются, что некоторые ледники, существующие с древнеримских времен, могут полностью растаять через несколько недель.